Юпамекано — о Мбаппе: он лучший в мире, выдающийся игрок

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано рассказал, что считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира. Такое мнение французский защитник высказал после вопроса журналиста о том, как ему удалось закрыть Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу мюнхенцев. Благодаря данному результату «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов, где сыграет против «Манчестер Сити».

«Гораздо проще, когда он играет за твою команду. Нужно всегда действовать сбалансированно, быть готовым двигаться в любом направлении. Нельзя терять бдительность – нужно следить за его движением по полю и языком тела. Мбаппе – лучший игрок мира. Выдающийся футболист», – сказал Юпамекано в интервью The Guardian.

В активе защитника 24 игры за «Баварию» в текущем сезоне Бундеслиги. В девяти из них мюнхенский клуб не пропускал.