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«Бенфика» — «Интер»: Лукаку удвоил преимущество гостей

«Бенфика» — «Интер»: Лукаку удвоил преимущество гостей
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В Лиссабоне продолжается матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местная «Бенфика» принимает миланский «Интер». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Интера».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Барелла – 51'   0:2 Лукаку – 82'

На 51-й минуте матча Николо Барелла вывел «Интер» вперёд. На 81-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку.

На стадии 1/8 финала «Интер», вышедший из группы с мюнхенской «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».

«Бенфика» в 1/8 финала оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с французским «ПСЖ», туринским «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.

Победитель противостояния «Бенфики» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим из пары «Наполи» — «Милан».

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