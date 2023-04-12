Роджер Шмидт прокомментировал поражение «Бенфики» в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Интером»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал поражение подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Они были лучше нас, у них было несколько моментов, которые они превратили в два гола. У нас было примерно столько же моментов, но мы не смогли забить. Вот и вся история встречи.

Это часть футбола, иногда команды проигрывают. Сегодня и в пятницу против «Порту» — это были встречи с очень хорошими командами, мы могли в обоих матчах сыграть вничью или даже выиграть, но уступили. У «Интера» были момент и они их реализовали", — приводит слова Роджера Шмидта официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча прошла в Лиссабоне и закончилась победой «Интера» со счётом 2:0.