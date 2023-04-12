Видео всех голов первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер»

Вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором лиссабонская «Бенфика» принимала миланский «Интер». Игра проходила в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 51-й минуте матча Николо Барелла вывел «Интер» вперёд.
Гол Бареллы:
На 81-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Ромелу Лукаку.
Гол Лукаку:
На стадии 1/8 финала «Интер», вышедший со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».
«Бенфика» в 1/8 финала оказалась сильнее «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.
Ответный матч пройдёт в Милане 19 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Миланом».
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