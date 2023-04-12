«Прекрасный результат». Форвард «Интера» Лукаку — о победе в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Нападающий итальянского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0). Лукаку забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти.

«Пенальти — это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнёров. Мы сыграли умно, были шансы забить ещё. Но 2:0 против такой сильной команды — прекрасный результат», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Счёт в матче на 51-й минуте открыл полузащитник «Интера» Николо Барелла с передачи Алессандро Бастони. На 82-й минуте Лукаку реализовал пенальти — 2:0. Ответная встреча состоится 19 апреля.

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