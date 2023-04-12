«Зенит» планирует выкупить права на Густаво Мантуана у «Коринтианса»

Санкт-петербургский «Зенит» намерен предложить бразильскому «Коринтиансу» € 2-3 млн за выкуп прав на полузащитника Густаво Мантуана. Об этом сообщил Lance.

Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в июне 2022 года на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл 16 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России. Мантуану 21 год.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. Ближайший преследователь «Ростов» — 44 очка. «Ростов» и «Зенит» встретятся в 23-м туре. Матч состоится 16 апреля.