«Зенит» планирует выкупить права на Густаво Мантуана у «Коринтианса»

Санкт-петербургский «Зенит» намерен предложить бразильскому «Коринтиансу» € 2-3 млн за выкуп прав на полузащитника Густаво Мантуана. Об этом сообщил Lance.
Мантуан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в июне 2022 года на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл 16 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России. Мантуану 21 год.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. Ближайший преследователь «Ростов» — 44 очка. «Ростов» и «Зенит» встретятся в 23-м туре. Матч состоится 16 апреля.
- 12 апреля 2023
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