Нигматуллин: сочувствую Талалаеву — «Химки» ещё более проблемный клуб, чем «Торпедо»

Бывший голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение российского специалиста Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок».
«Талалаев — отличный специалист. Опытный тренер, который многое повидал в российском футболе. Я ему сочувствовал, когда он ещё возглавлял «Торпедо». Но он сделал странный выбор. «Химки» ещё более проблемный и бесперспективный клуб, чем «Торпедо». У этого клуба нет никаких шансов задержаться в РПЛ. Уже потеряно слишком много. Команда полностью разобрана, а собирать её обратно не из чего. Желаю Талалаеву удачи и терпения. Впереди его ждёт очень много трудностей, как футбольных, так и за его пределами. Сочувствую этому тренеру», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 12 апреля 2023
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