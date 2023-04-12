Дуду: никогда в жизни не перешёл бы в «Спартак»! ЦСКА платил за победу над ними $ 20 тыс.

Бывший футболист ЦСКА Дуду высказался по поводу традиционного противостояния армейского клуба со «Спартаком». Дуду заявил, что никогда в жизни не перешёл бы в стан принципиального соперника ЦСКА, а за победу над красно-белыми он получал премиальные в размере $ 20 тыс.

«Как быстро я понял, что «Спартак» — ЦСКА — это главное дерби страны? В России есть две лиги: РПЛ и чемпионат между «Спартаком» и ЦСКА — оба турнира я никогда не проигрывал. Всё сразу понял, что их обязательно нужно обыгрывать. Я бы никогда в жизни не перешёл в «Спартак»! Ни при каких условиях!

Я завоевал шесть титулов! Что касается денег, это было очень классное время, прямо супер! За победу над «Спартаком» я получал по 20 тысяч долларов! Это колоссальные деньги. А самое важное — я никогда не проигрывал «Спартаку» (смеётся). Шикарные деньги были», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».