Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 15 и 16 апреля. Центральный матч уикенда «Ростов» — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.
«Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.
«Торпедо» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Факел» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владимир Москалёв; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.
- 12 апреля 2023
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