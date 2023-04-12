Дуду: однажды в меня врезалась старая «Лада», я дал водителю 50 тыс. рублей на ремонт

Бывший футболист ЦСКА Дуду рассказал о жизни в России и вспомнил забавную ситуацию о том, как в него врезалась на дороге старая «Лада». По словам бразильца, он оплатил виновнику ремонт машины, хотя был невиновен в ДТП.
«Особых проблем не было, но я частенько опаздывал на тренировки из-за московских пробок — вот их не любил.
Вечеринки в России? Каждый раз, когда мы выигрывали трофей, устраивали вечеринку. Но я очень мало пил алкоголя. Среди бразильцев самым «алкоголиком» был Карвальо, он больше всех пил, любил вечеринку. Спросите лучше у него.
Меня никогда пьяным не ловили, никогда! Но была смешная история. В меня врезалась старая «Лада», чуть побила мою машину. В той ситуации я не был виновником, водитель сам в меня въехал. Я не стал требовать с него денег, а просто так сам отдал ему в районе 50 тысяч рублей — помог оплатить ему ремонт», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».
- 12 апреля 2023
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