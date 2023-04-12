«Базель» сделал предложение «Црвене Звезде» по трансферу Егора Пруцева
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«Базель» сделал предложение «Црвене Звезде» о трансфере полузащитника Егора Пруцева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Базель» предложил за Пруцева € 2 млн. «Црвена Звезда» отклонила это предложение, потому что хочет получить минимум € 3 млн. Переговоры, скорее всего, будут продолжены», — добавил источник «Чемпионата».
20-летний Егор Пруцев — младший брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. Он перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи» летом 2022 года, подписав контракт до июня 2026 года (данные Transfermarkt). В шести матчах за сербскую команду российский полузащитник не отметился результативными действиями.
Егор Пруцев в сентябре 2022 года провёл два матча в составе молодёжной сборной России.
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