«Базель» сделал предложение «Црвене Звезде» по трансферу Егора Пруцева

«Базель» сделал предложение «Црвене Звезде» о трансфере полузащитника Егора Пруцева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Базель» предложил за Пруцева € 2 млн. «Црвена Звезда» отклонила это предложение, потому что хочет получить минимум € 3 млн. Переговоры, скорее всего, будут продолжены», — добавил источник «Чемпионата».

20-летний Егор Пруцев — младший брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. Он перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи» летом 2022 года, подписав контракт до июня 2026 года (данные Transfermarkt). В шести матчах за сербскую команду российский полузащитник не отметился результативными действиями.

Егор Пруцев в сентябре 2022 года провёл два матча в составе молодёжной сборной России.