Сперцян: мной интересуются европейские клубы? Слухи, наверное. Я об этом ничего не знаю

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о том, что им интересуются несколько европейских клубов.
«Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.
Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ряд немецких и нидерландских клубов направляли своих скаутов для наблюдения за Сперцяном во время матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с Турцией (1:2).
- 12 апреля 2023
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