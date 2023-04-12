Сперцян: мной интересуются европейские клубы? Слухи, наверное. Я об этом ничего не знаю

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о том, что им интересуются несколько европейских клубов.

«Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.

Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ряд немецких и нидерландских клубов направляли своих скаутов для наблюдения за Сперцяном во время матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с Турцией (1:2).