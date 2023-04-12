Леонид Слуцкий составил символическую сборную 22-го тура РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий составил свою символическую сборную 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);

Защитники: Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА), Илья Гапонов («Крылья Советов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»);

Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Фернандо Костанца («Крылья Советов»);

Нападающие: Малком («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Бернард Бериша («Ахмат»).

«Думаю, Бабурин и Гапонов – очевидные варианты. Дивеев, такой момент, они сыграли «на ноль», он давно не выступал, получил травму с «Зенитом», опять вышел. Это такая поддержка. Выбрал Игоря чисто из эмоциональных побуждений. Зайнутдинов – очевидно вроде, единственный из крайних защитников, кто отличился в этом туре. Долго перебирал правых защитников, думал и так и сяк, поэтому решил Караваева, который смог сдержать Сергея Пиняева – одного из ярчайших российских игроков, провёл хороший матч.

Дальше – люди со статистикой. И Кривцов, и Костанца, и Обляков, и Бериша, и Соболев, и Малком. Долго думал между Соболевым и Джоном Кордобой, но так как Александр забил три (смеётся). Малком, когда хочет, делает разницу. Мне он очень понравился», — cказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».