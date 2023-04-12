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Ролан Гусев: Вагнер Лав и Карвальо сильнее Малкома с Клаудиньо

Ролан Гусев: Вагнер Лав и Карвальо сильнее Малкома с Клаудиньо
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнил нынешних бразильских нападающих «Зенита» Малкома и Вендела с южноамериканскими игроками красно-синих, выступавших за команду в начале века.

«Сильнейший ЦСКА в истории был в 2005 году. Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела. У нас всегда был дружный и хороший коллектив. Все друг за друга. Может быть, мы после игр и тренировок не все вместе проводили время, но что касается футбольного поля – всегда были единым целым», — приводит слова Гусева Metaratings.

Гусев с 2002 по 2007 год сыграл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 гола. В качестве футболиста он выиграл с армейцами три чемпионских титула, четыре Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА. В 2021 году он был назначен старшим тренером молодёжной команды армейцев.

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