Виталий Дьяков предположил, кто будет бороться за второе и третье место в РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что «Ростов» (45 очков), «Спартак» (42) и ЦСКА (41) разыграют второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Понятно, что «Зенит» будет на первой позиции. А второе и третье места разыграют между собой «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Сложно сказать, у кого из них больше шансов оказаться в тройке. «Ростов» идёт на втором месте, и у него есть запас по очкам. «Спартак» показывает неплохую игру, но сейчас у команды Абаскаля спад. ЦСКА набрал неплохие кондиции и здорово смотрится в последних матчах», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка по итогам 22 туров. Следом идёт «Ростов», у которого 45 очков. На третьем месте находится «Спартак» (42).
- 12 апреля 2023
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