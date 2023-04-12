«Реал» Мадрид — «Челси»: Карим Бензема открыл счёт на 21-й минуте

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играют местный «Реал» и лондонский «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче: Дани Карвахаль совершил заброс за спины защитникам, Винисиус из борьбы протолкнул мяч в сторону ворот, Кепа среагировал, но отскок получился прямо на набежавшего Бензема, который реализовал свой момент.

В 1/8 финала мадридский «Реал» был сильнее «Ливерпуля» (5:2; 1:0), «Челси» же обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1; 2:0).

Обслуживает матч французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. В роли его помощников выступают Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервная судья — Стефани Фраппар.