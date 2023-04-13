«Челси» не забил ни одного гола после возвращения Лэмпарда
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли местный «Реал» и лондонский «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Таким образом, синие не забили ни одного гола после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонцев. В матче английской Премьер-лиги «аристократы» не смогли огорчить голкипера «Вулверхэмптона». На 59-й минуте Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Ответный матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.
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