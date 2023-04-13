Лучано Спаллетти выразил недовольство работой арбитра

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти выразил недовольство судейством в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда минимально уступила «Милану» со счётом 0:1.

«Комментировать игру после финального свистка – пустая трата времени, потому что мы не можем изменить то, что уже произошло. Я видел отличный настрой своей команды, мы пытались играть с «Миланом» с позиции силы, даже когда остались вдесятером. Я должен поздравить Меньяна, который провёл отличный матч, столько сейвов… «Милан» – отличная команда, и мы играли так, как нужно, как я и ожидал.

Дисквалификации? Любая потеря вредит нам на этом этапе сезона, но у нас есть и другие игроки, которые могут заменить отсутствующих, поэтому мы там, где мы есть. Я доверяю всем членам коллектива. Жаль, что не будет Замбо Ангисса, потому что это несправедливо, что его не будет, но мы ничего не можем изменить. Я был готов заменить Ангисса за несколько минут до того, как произошло удаление, так что чувствую разочарование: нам не хватило минуты или две, чтобы подумать, кого менять, и я не уделил должного внимания судье. Впрочем, я не комментирую работу рефери, это не моя задача.

Хотя я скажу, что Ангисса долго владел мячом. Если мы посмотрим на карточку Зелиньски и ту, что не досталась Круничу… Раз уж вы (журналисты. – Прим. «Чемпионата») говорите о поведении игроков, расскажите мне об угловом флажке. Если вы говорите о Киме, который вступил в спор с арбитром, то расскажите мне о том, что могут почерпнуть из этой игры дети. Они вправе устроить истерику и снести угловой флажок, если что-то идёт не так? Вы сами всё прекрасно видели, всё предельно ясно, мне не нужно комментировать решения, которые сделал судья», – цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Спаллетти имел в виду эпизод в первом тайме, когда форвард «Милана» Рафаэль Леау в сердцах ударил ногой по угловому флажку после промаха, и флажок пришлось заменить. К удивлению многих, арбитр не стал наказывать Леау жёлтой карточкой.