Лэмпард рассказал, что сказал игрокам «Челси» после поражения в матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после поражения команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2).
«Я только что сказал игрокам, что на «Стэмфорд Бридж» могут происходить особые вещи. «Реал» — очень хорошая команда, но мы должны верить. Мы должны подняться на уровень выше, вот что мы должны понять. В нашей игре есть некоторые детали и есть некоторые моменты мышления, мы должны быть более позитивными в том, что мы делаем. Если мы это сделаем, то у нас будут шансы», — приводит слова Лэмпарда The Athletic.
Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – в 22:00 мск.
Напомним, Лэмпард возглавил «Челси» в апреле 2023 года. Под его руководством команда провела два матча.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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