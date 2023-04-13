«Реал» уверенно прошёлся по «Челси»! Одна пара полуфиналистов ЛЧ практически известна

Внезапно у «Челси» нашёлся неплохой состав. В основу вернулись и Н'Голо Канте, и Тьяго Силва, которые были травмированы и в последнем туре АПЛ даже не попали в заявку на матч. Да ещё с первых минут на флангах защиты вышли Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, так что «Реал» хоть и был фаворитом, но Фрэнк Лэмпард выпустил едва ли не лучший состав, который только можно было представить.

Игроки «Челси» Фото: Angel Martinez/Getty Images

И вот уже в начале игры гости удивили. За первые четыре минуты у «Челси» получились две отличные контратаки. Правда, забить в них не удалось, а затем Уэсли Фофана жёстко поставил корпус Винисиусу Жуниору и уже на пятой минуте «сел» на жёлтую. После этого «Реал» забрал инициативу и больше не отдавал её до конца матча.

Гол на 21-й минуте случился после единоборства всё тех же футболистов. Только на этот раз Фофана достаточно мягко поставил корпус, и Винисиус пробросил мяч в ворота. Кепа Аррисабалага как мог спас, но в результате лишь скинул мяч на Карима Бензема, который бил с метра по пустым воротам. Вероятно, xG этого удара был в районе 0,95.

«Челси» ответил опасной атакой, в которой Тибо Куртуа вытащил мяч после удара Рахима Стерлинга в упор, а затем снова наступило время «Реала». По итогам первого тайма счёт по ударам в створ получился красноречивым – 8:2 в пользу хозяев. И тут приходится снова отметить Фофана, который терял мячи в простых ситуациях.

Второй тайм начался не только с очередных атак «Реала» (как же круто Бензема выкатил Луке Модричу под удар!), но и с вынужденной замены «Челси». Калиду Кулибали не смог продолжить игру, и место левого центрального защитника занял вышедший Марк Кукурелья. А вскоре ещё одному защитнику пришлось покинуть поле. Только речь уже не про замену.

На 59-й минуте Родриго выбегал один на один с вратарём, и Чилуэлл зацепил бразильца рукой без малейшей попытки сыграть в мяч. Прямая красная карточка для англичанина, который теперь не сыграет в ответном матче. Зато со штрафным ударом Кепа справился (к нему вообще в этот вечер мало претензий).

Гости пять минут поиграли с четырьмя защитниками, а потом Лэмпард выпустил Трево Чалобу вместо Жоау Феликса, и «Челси» вернулся к пяти игрокам в обороне (Джеймс, Фофана, Силва, Чалоба, Кукурелья). Так синие продолжили терпеть, отходя всей командой на свою треть при владении соперника. Удержать поражение с минимальным счётом не удалось. «Реал» забил снова, и сделал это Марко Асенсио — спустя лишь пару минут после выхода на поле. Это был его девятый гол со скамейки в Лиге чемпионов — новый рекорд турнира.

Лэмпард попробовал спасти матч и выпустил Мэйсона Маунта вместо Силвы, но ничего существенного у чужих ворот «Челси» так и не создал, за исключением момента как раз у Маунта на 90+3-й минуте. Получилось, что за этот матч защита «Челси» перестраивалась три раза, потому что поле по разным причинам покинули Кулибали, Чилуэлл и Тьяго Силва.

Ответный матч в Лондоне состоится во вторник, 18 апреля. Победитель этого четвертьфинала выйдет на «Баварию» или «Сити» (вероятнее, на англичан, которые победили в первом матче – 3:0).