Сазонов – о своём автомобиле: мне всегда сигналят, говорят: «Вау, как круто! Что это?»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о своём автомобиле. Игрок владеет Toyota Chaser 1987 года.

«Да, машина 1987-го. Все остальные запчасти тоже оригинальные — старая Япония. Я, как и родители, если что-то делаю, то стараюсь делать отлично. Если машина, то всегда чистая. Можешь спросить у Муми Нгамале, к которому я приезжал в гости. Когда мы катались, все смотрели и думали: «Черт, кто это такие?»

Мне всегда сигналят и показывают лайки. Постоянно останавливаются, просят опустить окно и говорят: «Вау, как круто! Что это?» Даже люди, которые совсем не разбираются в машинах, смотрят. Поэтому мой автомобиль всегда «вылизан». Это из разряда «если будет дождь, то на следующий день я её мою», — приводит слова Сазонова Sport24.

В нынешнем сезоне Сазонов принял участие в 19 матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив 1 гол.