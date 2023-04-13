Дуду о Газзаеве: думаю, он добился бы успеха не только в России

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился своим мнением насчёт экс-тренера ЦСКА Валерия Газзаева.

«Он был жестким тренером, но лидером. Иногда агрессивным, а когда надо — разбавлял атмосферу шутками, хоть я и не понимал русского. Добрый Газзаев — всегда улыбка и шутки, а злой Газзаев — агрессия, мат. Но он именно тот тренер, который всегда добивался результата — тренер-победитель!

Подкалывали ли мы его после невыполненного обещания сбрить усы в случае победы в Кубке УЕФА? Что-то помню про его обещание… Но мы не обращали внимание на это, не шутили на эту тему.

Мог бы Газзаев тогда тренировать такие топ-клубы как «Реал» или «Манчестер Юнайтед»? Да, конечно, он смог бы тренировать в клубах, которые вы назвали, ведь Газзаев — величайший тренер в истории ЦСКА. Думаю, он добился бы успеха не только в России. Очень умный тренер», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».

Газзаев тренировал ЦСКА в периоды с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 годы. За время его наставничества ЦСКА 3 раза становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона 2004/2005.