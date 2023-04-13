Гусев: я бы не смог перейти в «Спартак» Романцева

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что не смог бы перейти в московский «Спартак» во времена Олега Романцева.
«Я бы не смог перейти в любом случае. Даже если бы дали деньги, то я всё равно бы не смог. Особенно сейчас с годами я понимаю, что я тогда оттягивал время, чтобы поехать в составе сборной России на ЧМ-2002, и говорил Олегу Ивановичу: «Да-да, возможно, я перейду», «Мне надо подумать». То есть я не обещал, что точно перейду. Это естественно, потому что поехать на чемпионат мира в Японию и Корею было моей мечтой.
На момент старта ЧМ-2002 я уже полгода были игроком ЦСКА. Олег Иванович обиделся и в заявку на турнир не взял? Да, именно так. Я подписал предварительный контракт с ЦСКА ещё в 2001 году, когда команду тренировал Павел Федорович Садырин. Евгений Леннорович Гинер меня тогда очень быстро убедил.
Евгений Леннорович мне показал, какие игроки придут в ЦСКА на каждую позицию. Мне стало понятно, что с таким составом можно побеждать в чемпионатах и кубках», – приводит слова Гусева Metaratings.
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