Гусев: когда был футболистом, то казалось, что Газзаев делает что-то не так

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о периоде работы с главным тренером Валерием Газзаевым. Он рассказал, что взял от работы с ним.

«Наверное, очень многое. Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно. Будучи футболистом, я протестовал, мне казалось, что он делает что-то не так, но с годами, когда ты всё это вспоминаешь и анализируешь, то понимаешь, что Газзаев не просто так добивался больших побед.

У нас прекрасные были отношения с Красичем. Я тогда сильно переживал на фоне травм и того, что переставал попадать в состав. Сейчас же понимаю, что проигрывал конкуренцию и Газзаев делал правильно, что ставил Красича, потому что тогда я был слабее Милоша. Я просто сейчас уже как тренер вижу: когда один игрок быстрее, мобильнее, сильнее, то, как бы раньше ни играл другой, ты вынужден ставить сильнейших», – приводит слова Гусева Metaratings.