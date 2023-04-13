Сазонов — о решении играть за Грузию: для меня Грузия — это мать, Россия — отец

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о том, как принял решение играть за сборную Грузии.

«Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьёй. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают почему. Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия — это мать, Россия — отец. Между родителями никогда не выбирают», — приводит слова Сазонова Sport24.

В сентябре 2022 года 21-летний футболист принял решение выступать за сборную Грузии. Уже 17 ноября он совершил дебют в сборной в товарищеском матче с Марокко, выйдя на замену. 25 марта 2023 года он сыграл во втором своём матче, выйдя в старте против Монголии.

За «Динамо» Саба сыграл уже в 34 матчах во всех турнирах и не отметился ни одним голевым действием.