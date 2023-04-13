Эдуард Сперцян: Фабрицио Романо мне ещё не писал

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, писал ли ему известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне ещё не писал», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ряд немецких и нидерландских клубов направляли своих скаутов для наблюдения за Сперцяном на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с Турцией (1:2). Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Храч Хачатрян.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к полузащитнику «Краснодара» проявляет интерес нидерландский ПСВ. Также в интернет-пространстве ходили слухи, что итальянский «Милан» сделал «Краснодару» трансферное предложение по переходу Сперцяна, однако стороны не сошлись в сумме компенсации. Миланцы предлагали € 8 млн, а российский клуб настаивал на € 12 млн.
- 13 апреля 2023
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