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Сазонов: Кварацхелия молодец, его пример вдохновляет

Сазонов: Кварацхелия молодец, его пример вдохновляет
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Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов высказался о своей национальной команде.

«Удивляет ли, как Хвича разрывает в Италии? Вдохновляет. Хвича молодец, рад за него. Но в европейских чемпионатах есть и другие ребята, которые тоже круто играют. Вообще считаю, что поколение у грузин хорошее — как в основной сборной, так и в молодёжной. Можем многого достичь. Нам по силам побороться за медали на молодёжном Евро-2023.

Откуда такая уверенность? Турнир пройдёт в Грузии, и это большой плюс. Ты бы видел, как на сборную ходят, — всегда стадион заполнен. Ни одного свободного места. Конечно, так намного приятнее играть. После введения Fan ID немного от этого отвык. Полностью прочувствовал эту атмосферу в «Лужниках» на финале Кубка России. Да, 75 процентов болельщиков — спартаковские, но сама атмосфера была настолько крутая, что мы в пяти метрах друг друга не слышали. Безумно круто!» – приводит слова Сазонова Sport24.

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