Антон Митрюшкин: футболисты «Химок» уже привыкли к тренерским отставкам

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением об увольнении бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева, а также об отношении к информации о конфликтах в подмосковном клубе.

«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда всё получается. Результата у команды при нём не было, руководство приняло решение его уволить. Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам.

На новости про конфликты в СМИ никак не реагировали. Старались абстрагироваться, делали свою работу», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после увольнения Гогниева тренером «Химок» назначили Рината Билялетдинова, работавшего ранее в штабе. Клуб занимает 15-е место в РПЛ, набрав 13 очков после 22 туров.