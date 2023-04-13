Антон Митрюшкин: футболисты «Химок» уже привыкли к тренерским отставкам

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением об увольнении бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева, а также об отношении к информации о конфликтах в подмосковном клубе.
«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда всё получается. Результата у команды при нём не было, руководство приняло решение его уволить. Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам.
На новости про конфликты в СМИ никак не реагировали. Старались абстрагироваться, делали свою работу», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после увольнения Гогниева тренером «Химок» назначили Рината Билялетдинова, работавшего ранее в штабе. Клуб занимает 15-е место в РПЛ, набрав 13 очков после 22 туров.
- 13 апреля 2023
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