Бактиёр Зайнутдинов: попасть на чемпионат Европы — мечта всего Казахстана

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о цели сборной Казахстана на отборочный цикл Евро-2024.
«Попасть на чемпионат Европы — это наша мечта. Можно сказать, что мечта всего Казахстана, потому что в истории такого ещё не было», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сборная Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы выступает в группе Н вместе с командами Словении, Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино. После двух встреч казахстанцы набрали три очка и занимают третью строчку. Команда Магомеда Адиева обыграла Данию (3:2) и уступила Словении (1:2).
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 стадионов, финал состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине.
- 13 апреля 2023
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