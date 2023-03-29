Больше Роналду забил только один игрок. А автором самого красивого гола стал венгр.

Главное о первых турах отбора на Евро. Кто неожиданно стал героем, а кто подарил сенсацию?

Клубный футбол совсем скоро вернётся, а пока самое время подвести итоги международной паузы. В течение последней недели сборные играли в квалификации Евро-2024. Было много интересного!

Отбор на чемпионат Европы — 2024 начался! Подключайся к трансляции матчей топ-сборных в Okko.

Группа A

В первой по алфавиту группе лидерство неожиданно захватила сборная Шотландии. Команда Стива Кларка одержала две победы в Глазго – сначала разгромила Грузию (3:0), а потом сенсационно переиграла Испанию (2:0). Героем старта квалификации стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей. В центрхаве вдруг проснулся бомбардир: Мактоминей сделал дубли в обоих матчах.

Испания в 1-м туре уверенно расправилась с Норвегией (3:0), а вот в Шотландии, поменяв почти всю основу, выглядела очень примитивно. Сбилась на кроссы, совершив 30 подач за матч. Но так и не забила.

Норвежцы без Эрлинга Холанда набрали всего одно очко. Грузия с Хвичей Кварацхелией столько же. Кипр – аутсайдер.

Турнирная таблица

Группа B

Во второй группе ожидаемо лидирует Франция. В 1-м туре вице-чемпионы мира разгромили Нидерланды — 4:0. Причём три из четырёх мячей команде Дидье Дешама удалось забить уже к 21-й минуте.

После неожиданно лёгкой победы над Нидерландами французы поехали в Ирландию. А там уже уровень сопротивления был совершенно другим. Итог — тяжёлые три очка и всего один гол. Зато какой! Бенжамен Павар, поразивший болельщиков мячом в ворота Аргентины на ЧМ-2018, снова сотворил шедевр.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Нидерланды тем временем постарались реабилитироваться за разгромное поражение и оттянулись на аутсайдере. Гибралтар проиграл со счётом 0:6, а нидерландцы установили собственный рекорд по ударам (52) и касаниям в чужой штрафной (102). Самое удивительное, что главным лицом в атаке стал защитник Натан Аке, впервые в своей карьере оформивший дубль.

Сборная Франции Фото: Oisin Keniry/Getty Images

Греция тоже без проблем победила Гибралтар (3:0) и теперь благодаря дополнительным показателям занимает второе место, опережая Нидерланды.

Турнирная таблица

Группа C

В этой группе пока лидируют англичане. В первом матче они наконец-то прервали серию неудач с Италией. Англия не могла справиться с этим соперником с 2012-го, а два года назад даже проиграла ему в финале Евро. На этот раз удалось победить, причём играя в меньшинстве в концовке (2:1). У Италии, кстати, забил Матео Ретеги — уроженец Аргентины, который даже не знает итальянского языка.

Сборная Англии Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором матче Англия за три минуты забила два гола Украине и взяла очередные очки. В обеих атаках поучаствовал Букайо Сака: сначала сделал ассист на Гарри Кейна, а потом сам шикарно пробил под перекладину.

Безнадёжным аутсайдером группы, как и ожидалось, остаётся Мальта. Три очка в матче с этой сборной взяла даже Северная Македония, которая теперь занимает третье место и опережает Украину.

Турнирная таблица

Группа D

Здесь доминируют обладатели бронзы ЧМ-2022. Сборная Хорватии оступилась в 1-м туре, сыграв вничью с Уэльсом из-за пропущенного на 90+3-й минуте гола, но затем «шашечные» переиграли на выезде Турцию благодаря дублю Матео Ковачича.

Турки во главе с немцем Штефаном Кунцем, который в своё время едва не возглавил сборную России вместо Валерия Карпина, упустили отличную возможность оторваться от конкурента. Стартовали-то они успешно, переиграв на выезде Армению. Хотя и в той игре сборной Турции отчасти повезло: Наир Тикнизян, Хорен Байрамян, Эдуард Сперцян, новый юный талант из «Краснодара-2» Георгий Арутюнян и их партнёры создали проблемы сопернику.

Так что у команды Кунца осталось три очка. От Хорватии и Уэльса (победившего Латвию) турки уже отстают. Армения и Латвия пока с нулём.

Турнирная таблица

Группа E

В этой группе нет топ-сборных и явного фаворита, но выделяется, пожалуй, Польша за счёт присутствия в составе Роберта Левандовского и назначения главным тренером Фернанду Сантуша. Тем не менее поляки стартовали с поражения на выезде от своего главного конкурента – Чехии. Причём пропустили два мяча за первые три минуты! Команде точно потребуется время, чтобы привыкнуть к тактике Сантуша. Интересно, что третий гол чехов получился «российским»: принадлежащий «Локомотиву» Ян Кухта забил с передачи экс-спартаковца Алекса Крала. Красивая быстрая комбинация удалась чехам.

Левандовски не забил ни в Праге, ни в следующем домашнем матче с Албанией, в котором поляки вымучили минимальную победу – 1:0. Тревожный звоночек для Сантуша. Тренеру остаётся надеяться, что его отношения с форвардом сложатся всё же лучше, чем с Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

Чехи во 2-м туре неожиданно потеряли очки в Молдавии. Сама же молдавская сборная начала квалификацию Евро-2024 с двух домашних ничьих – до этого разошлась миром с Фарерами (1:1).

Турнирная таблица

Группа F

Хедлайнер группы — сборная Бельгии — пока занимает второе место. Но не удивляйтесь: команда сыграла всего один матч. Дебют бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско получился ярким: разгром Швеции благодаря хет-трику Ромелу Лукаку. Сами шведы после такого оскорбления отыгрались на Азербайджане (5:0) и уже идут вровень с бельгийцами.

Доменико Тедеско Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

А лидирует в группе Австрия, взявшая шесть очков из шести возможных. Бывший босс «Локомотива» Ральф Рангник пока обыгрывает соперников попроще. В 1-м туре от команды немецкого тренера досталось ужасно стартовавшему Азербайджану (тут тоже крупное поражение азербайджанцев – 1:4), а во 2-м — Эстонии. Прибалты неожиданно показали зубы, до 88-й минуты цеплялись за ничью, Кстати, за эстонцев сыграли Константин Васильев и Сергей Зенёв, которых на родине критиковали за фото с Карпиным.

Турнирная таблица

Группа G

Сборная Сербии, как обычно, стремится реабилитироваться за провал на крупном турнире, имея в составе целую россыпь звёзд. Квалификацию Евро-2024 сербы открыли сухими победами над Литвой дома и Черногорией в гостях. Судя по всему, в прекрасной форме находится Душан Влахович, забивший три гола в двух турах.

Наверное, главным конкурентом сборной Сербии будет Венгрия. Задорная команда итальянского тренера Марко Росси стартовала с разгрома Болгарии – 3:0. В празднике поучаствовали подопечные Станислава Черчесова из «Ференцвароша»: голкипер Денеш Дибус и полузащитник Балинт Вечей. Очевидно, Болгария с Литвой будут аутсайдерами группы. Болгары ещё и Черногории на своём поле уступили.

Турнирная таблица

Группа H

Последние три группы – особенные. В них по шесть команд. Соответственно, и матчей будет больше.

В этом секстете явным фаворитом казалась Дания, но благодаря сборной Казахстана интрига может закрутиться до предела. Команда российского тренера Магомеда Адиева сенсационно переиграла датчан на своём поле – 3:2. Бактиёр Зайнутдинов из ЦСКА отметился голом с пенальти, а Асхат Тагыберген чудо-голом с игры. Попал так попал!

Жаль только, что в 1-м туре Казахстан проиграл дома Словении. Именно словенцы захватили лидерство в группе с шестью очками. Что касается датчан, то они стартовали с победы над Финляндией (3:1). В той игре хет-трик оформил Расмус Хёйлунн – автор дубля в ворота Казахстана.

В остальном – без сюрпризов. Финны одолели Северную Ирландию, а североирландцы предсказуемо переиграли слабую сборную Сан-Марино.

Турнирная таблица

Группа I

Сумасшедший разгон команды экс-тренера «Спартака» Мурата Якина. Сборная Швейцарии одержала две крупные победы – над Беларусью (5:0) и Израилем (3:0). Возможно, фаворит группы не заметит конкурентов и легко пройдёт весь цикл, но пока швейцарцы не единоличные лидеры по количеству очков. Столько же взяла и Румыния, скромно победившая Андорру и Беларусь.

Мурат Якин Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Другие отстали. Израиль набрал лишь очко, не сумев переиграть дома Косово. Сами косовары и вовсе умудрились сыграть на своём поле вничью с Андоррой. Про результаты сборной Беларуси сказано выше. Печально, что наши соседи, когда-то имевшие очень крепкую национальную команду, выступают всё хуже и хуже. О борьбе за выход в финальную стадию чемпионата Европы и речи нет.

Турнирная таблица

Группа J

В этой группе не было ни одного матча, в котором забили бы обе команды. Пять сухих побед и одна нулевая ничья. Фаворит, разумеется, сборная Португалии во главе с новым главным тренером Роберто Мартинесом.

Испанский специалист не стал отказываться от услуг Роналду, даже несмотря на переезд Криштиану в Саудовскую Аравию. Более того, Мартинес, в отличие от Сантуша, ставит его в основу. Пока нет повода жалеть об этом: Роналду сделал дубли и в 1-м, и во 2-м туре. Правда, Криштиану отрывался на откровенных «мешках» – Лихтенштейне и Люксембурге. Форвард даже со штрафного забил, хотя исполнение стандартов перестало быть его грозным оружием, учитывая количество холостых попыток.

У Португалии 100% набранных очков – запев Мартинесу удался. Конкуренты уже теряют ценные баллы. Словакия взяла только четыре, причём в её победе над боснийцами поучаствовал голом экс-зенитовец Роберт Мак (сейчас он играет в Австралии за «Сидней»). У сборных Боснии и Исландии – по три очка из шести возможных. Но вся борьба впереди.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры отборочного цикла Евро-2024

В гонке снайперов квалификации Евро-2024 на первое место вышел датчанин Хёйлунн. Пять голов 20-летнего нападающего «Аталанты» в двух матчах – весомая заявка на победу в соревновании лучших бомбардиров. За этим парнем уже выстроились в очередь топ-клубы Европы. Впрочем, у Роналду и Мактоминея всего на один забитый мяч меньше. Лукаку тоже пока отстаёт от Хёйлунна, имея три гола, но бельгиец и провёл всего одну игру.

Бонус. Самый красивый гол первых туров квалификации Евро

Красивых голов в прошедших матчах было много – достаточно вспомнить шикарный удар Тагыбергена по воротам датчан. Но на первое место всё же поставим другой гол, автором которого стал игрок сборной Венгрии Доминик Собослаи. Полузащитник забил шикарный мяч ударом со штрафного под перекладину. Обводящий удар над стенкой – красота!