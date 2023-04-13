«Ман Сити» против «Реала» — это будет эпично». Уткин — о поражении «Челси» в ЛЧ

Комментатор Василий Уткин высказался о поражении лондонского «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2), заявив, что не представляет себе варианта, при котором лондонцы смогут отыграть два мяча. Журналист отметил, что полуфинальная пара «Манчестер Сити» с «Реалом» обещает эпичное противостояние.

«Я всё ещё люблю «Челси». Фрэнк Лэмпард — один из моих любимых игроков своего поколения. Их двое — он и Иньеста.

Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у «Челси». Горько это. Ну, если не считать идеей барьер из трёх способных давать огромный объём в центре Фернандеса, Канте и Ковачича. Барьеры работают до первого гола в твои ворота.

Кукурелья удивительный игрок, он чередует топовые действия с провалами совершенно рандомно. В эпизоде с удалением удалили-то Чилуэлла, но проспал же Кукурелья.

Я не очень представляю, как может этот «Челси» отыграть 0:2 дома. «Манчестер Сити» против «Реала» — это будет эпично. Ну, и только это не буднично», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Победитель противостояния «Челси» и «Реала» встретится в полуфинале с сильнейшим из пары «Баварии» и «Манчестер Сити». «Горожане» в первом матче разгромили мюнхенцев — 3:0.