Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» против «Реала» — это будет эпично». Уткин — о поражении «Челси» в ЛЧ

«Ман Сити» против «Реала» — это будет эпично». Уткин — о поражении «Челси» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Василий Уткин высказался о поражении лондонского «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2), заявив, что не представляет себе варианта, при котором лондонцы смогут отыграть два мяча. Журналист отметил, что полуфинальная пара «Манчестер Сити» с «Реалом» обещает эпичное противостояние.

«Я всё ещё люблю «Челси». Фрэнк Лэмпард — один из моих любимых игроков своего поколения. Их двое — он и Иньеста.

Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у «Челси». Горько это. Ну, если не считать идеей барьер из трёх способных давать огромный объём в центре Фернандеса, Канте и Ковачича. Барьеры работают до первого гола в твои ворота.

Кукурелья удивительный игрок, он чередует топовые действия с провалами совершенно рандомно. В эпизоде с удалением удалили-то Чилуэлла, но проспал же Кукурелья.

Я не очень представляю, как может этот «Челси» отыграть 0:2 дома. «Манчестер Сити» против «Реала» — это будет эпично. Ну, и только это не буднично», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Победитель противостояния «Челси» и «Реала» встретится в полуфинале с сильнейшим из пары «Баварии» и «Манчестер Сити». «Горожане» в первом матче разгромили мюнхенцев — 3:0.

Материалы по теме
«Реал» уверенно прошёлся по «Челси»! Одна пара полуфиналистов ЛЧ практически известна
«Реал» уверенно прошёлся по «Челси»! Одна пара полуфиналистов ЛЧ практически известна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023