«Ман Сити» против «Реала» — это будет эпично». Уткин — о поражении «Челси» в ЛЧ

Комментатор Василий Уткин высказался о поражении лондонского «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2), заявив, что не представляет себе варианта, при котором лондонцы смогут отыграть два мяча. Журналист отметил, что полуфинальная пара «Манчестер Сити» с «Реалом» обещает эпичное противостояние.
«Я всё ещё люблю «Челси». Фрэнк Лэмпард — один из моих любимых игроков своего поколения. Их двое — он и Иньеста.
Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у «Челси». Горько это. Ну, если не считать идеей барьер из трёх способных давать огромный объём в центре Фернандеса, Канте и Ковачича. Барьеры работают до первого гола в твои ворота.
Кукурелья удивительный игрок, он чередует топовые действия с провалами совершенно рандомно. В эпизоде с удалением удалили-то Чилуэлла, но проспал же Кукурелья.
Я не очень представляю, как может этот «Челси» отыграть 0:2 дома. «Манчестер Сити» против «Реала» — это будет эпично. Ну, и только это не буднично», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Победитель противостояния «Челси» и «Реала» встретится в полуфинале с сильнейшим из пары «Баварии» и «Манчестер Сити». «Горожане» в первом матче разгромили мюнхенцев — 3:0.
- 13 апреля 2023
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