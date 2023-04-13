Гусев рассказал, почему экс-тренер ЦСКА Жорже не прижился в российском футболе

Экс-полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев вспомнил работу в клубе бывшего главного тренера Артура Жорже.
«Почему не прижился в российском футболе Артур Жорже? Из-за мягкости своей. Мы его чуть-чуть не поняли с его европейским менталитетом. После нагрузок Валерия Георгиевича нам не хватало физики, мы под конец матчей подыхали. Сыграем вничью – и у него всё нормально, всё хорошо. А мы смотрим, думаем и понимаем, что уже и собраться тяжело.
Валерий Георгиевич потом пришёл и встряхнул команду. А так надо отдать должное Жорже, что он контроль мяча хорошо ставил, всё у него через квадраты. При этом он что-то искал, Элвира Рахимича передним защитником ставил, потому что нужен был первый пас. Мне сложно сказать, есть ли его вклад в дальнейшую победу в Кубке УЕФА, потому что он очень мало с нами поработал», – цитирует Гусева Metaratings.
Португальский специалист работал в ЦСКА с ноября 2003 по июль 2004 года. Под руководством Жорже ЦСКА выиграл Суперкубок России — 2004.
- 13 апреля 2023
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:12
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
08:08
-
07:27