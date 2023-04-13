Гусев рассказал, почему экс-тренер ЦСКА Жорже не прижился в российском футболе

Экс-полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев вспомнил работу в клубе бывшего главного тренера Артура Жорже.

«Почему не прижился в российском футболе Артур Жорже? Из-за мягкости своей. Мы его чуть-чуть не поняли с его европейским менталитетом. После нагрузок Валерия Георгиевича нам не хватало физики, мы под конец матчей подыхали. Сыграем вничью – и у него всё нормально, всё хорошо. А мы смотрим, думаем и понимаем, что уже и собраться тяжело.

Валерий Георгиевич потом пришёл и встряхнул команду. А так надо отдать должное Жорже, что он контроль мяча хорошо ставил, всё у него через квадраты. При этом он что-то искал, Элвира Рахимича передним защитником ставил, потому что нужен был первый пас. Мне сложно сказать, есть ли его вклад в дальнейшую победу в Кубке УЕФА, потому что он очень мало с нами поработал», – цитирует Гусева Metaratings.

Португальский специалист работал в ЦСКА с ноября 2003 по июль 2004 года. Под руководством Жорже ЦСКА выиграл Суперкубок России — 2004.