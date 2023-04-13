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Лучано Спаллетти рассказал, что приглашал Паоло Мальдини работать в «Зените»

Лучано Спаллетти рассказал, что приглашал Паоло Мальдини работать в «Зените»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о конфликте с директором «Милана» Паоло Мальдини, заявив, что восхищается и уважает бывшего футболиста. Специалист признался, что приглашал экс-защитника работать в санкт-петербургский «Зенит».

«Проблема в том, что сейчас камеры замечают всё, что происходит за кулисами, что совершенно нормально. Я просто хочу дать вам знать, что, когда я был в «Зените», меня попросили пригласить сотрудника, который обладал бы международным авторитетом и демонстрировал бы силу клуба. Я выбрал Мальдини. В тот момент он занимался чем-то другим и не согласился, но это должно показать вам, как я уважаю и восхищаюсь этим человеком», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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