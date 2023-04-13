Канчельскис: смешная команда «Химки» точно вылетит в ФНЛ. Таких клоунов надо наказывать

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал футбольный клуб «Химки». По его словам, это смешная команда, которая устраивает цирк. Канчельскис уверен, что красно-черные вылетят из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.
«По итогам сезона в ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету. Вторая команда на вылет — «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, недавно «Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Андрея Талалаева. Прошлый наставник команды Ринат Билялетдинов успел провести у руля «Химок» всего один матч.
- 13 апреля 2023
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