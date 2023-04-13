Сазонов: я загорелый, длинноволосый, парни в «Динамо» говорили, что принимают за итальянца

Футболист московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о попадании в список самых перспективных защитников мира по версии CIES и прокомментировал интерес к себе со стороны итальянских клубов. Игрок признался, что одноклубники подкалывали его из-за этого.

«Что для меня значит попадание в список самых перспективных защитников мира по версии CIES? Естественно, приятно. Круто! Это показатель моей работы и прогресса. Буду делать всё, чтобы и дальше расти. Главное — не стараться прыгнуть выше головы. Буду спокойно, шаг за шагом набирать обороты.

Интерес из Италии? В команде подкалывали на эту тему. Я сам по себе загорелый, длинноволосый. Укладываю волосы, играю с повязочкой. После новости про Италию парни смеялись: «Блин, Саба, тебя приняли за своего. Они подумали, что ты итальянец!» — приводит слова Сазонова Sport24.