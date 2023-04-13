Уткин — об уходе Бердыева из «Сочи»: это отъезд, похожий на бегство

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался об уходе Курбана Бердыева с тренерского мостика «Сочи». Напомним, сочинцы успели сыграть под руководством Бердыева всего пять матчей.

«Это отъезд, похожий на бегство. Почему это произошло – сложно сказать. Он провёл в качестве главного тренера «Сочи» всего пять матчей, они были с переменным успехом. Наверное, трудно ожидать от такого тренера, как Бердыев, системного, основательного и резкого результата. Но, так или иначе, в чём можно разочароваться за пять недель?

Нужно ещё вспомнить, что до «Сочи» Курбан Бекиевич работал с футбольным клубом «Трактор» из Ирана. В общем, трактор – это не тот транспорт, на котором в город Сочи въезжают триумфально», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.