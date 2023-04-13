Романцев — о конфликте Смолова с журналистом: я не знаю Фёдора, но я на его стороне

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о конфликте форварда московского «Динамо» Фёдора Смолова с журналистом после матча Фонбет Кубка России с «Акроном».
«Я не знаю Смолова, но я на его стороне. Почему? Объясню. Футболист не играл, он в стрессе, проиграли в таком матче. Разве это можно назвать журналистом? Это провокатор чистой воды. Смолов ответил ему хорошо, спокойно: «Тебе, что ли?» Ну нормально, я считаю.
В своё время с Аршавиным был шум-гам. Он сказал: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Ой, как он имел право это сказать. Рассказываю [ситуацию] со мной: проигрываем мы где-то игру, а команда была в порядке. И прилетели к нам на самолёте депутаты, кнопкотыки, как их называл Задорнов. И после игры иду расстроенный в автобус, сидят человек пять. «Мы потратили свои деньги, прилетели, а вы...» Если бы кто-то услышал, что я сказал! Я такую тираду выдал, не ожидал от себя, больше грязного мата я ни разу не говорил. И они испугались, затихли», — сказал Романцев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 13 апреля 2023
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