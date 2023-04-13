Директор «Тосно» сообщил, что в 2024 году клуб может заявиться во Вторую лигу

Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возрождении клуба, а также о потенциальном выступлении команды во Второй лиге в 2024 году.
«Я долго к этому шёл. Все эти годы после банкротства клуба искал пути, чтобы вернуть ему былую славу. Хотелось при этом заняться развитием и детско-юношеского футбола в регионе. К счастью, дело сдвинулось с мёртвой точки благодаря поддержке администрации Тосненского района и спортивно-досугового центра «Атлант». Почему не удалось сделать это раньше? Мы около года добивались возвращения нашего привычного бренда, плюс необходимо было открыть юридическое лицо. Было множество вопросов, из-за которых воплотить идеи в жизнь было непросто. Но теперь у нас есть и наше название, и старый домен сайта, и команды всех возрастов.
Планируем также реконструкцию стадиона, он будет третьей категории, что позволит заявляться в профессиональные соревнования. Посмотрим, может, уже на следующий год получится выступить во Второй лиге. Во всяком случае таковы наши цели и задачи на ближайшее время. Вопрос с лицензированием пока не прорабатывали, нужны регламентирующие документы. Но главное — начало положено. Вы не представляете, сколько людей вернулось в наши официальные сообщества в социальных сетях после этой новости, не успеваю всем ответить. Что касается меня, то я сейчас и директор, и тренер. Но со временем собираюсь сосредоточиться на каком-то одном направлении», — приводит слова Матюшенко «РИА Новости Спорт».
- 13 апреля 2023
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