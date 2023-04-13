Романцев объяснил, почему завершил тренерскую карьеру в возрасте 51 года

Легендарный советский футболист и тренер Олег Романцев рассказал, почему принял решение завершить тренерскую карьеру в возрасте 51 года. По словам ветерана, он не захотел подстраиваться под современную модель взаимоотношений с руководством клубов.

«У меня был Старостин Николай Петрович, который приучил меня. Он дал мне полный контроль – ты набираешь, ты тренируешь, ты отвечаешь за команду. Я за время, пока всё это использовал, решил для себя, что это и есть работа тренера. Придя в другие команды, я понял: тебе берут игроков, рассказывают, как тренировать, кого поставить, кого отчислить. Больше двух месяцев я не выдержал, это не моё.

Я не захотел перестраиваться. И, видимо, сил уже не было на перестройку. Я сформировавшаяся личность, и перестроить меня практически невозможно. У меня и сил уже не было. Сейчас вспоминаю и думаю: «Ёлки-палки, сейчас люди только начинают в это время». Но я не жалею ни о чём, скажу честно. Вовремя закончил, а под кого-то подстраиваться – это не моё», — сказал Романцев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».