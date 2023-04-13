Родригао: Федотов — отличный тренер и мотиватор, всегда стремился только к победам

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о своём бывшем тренере Владимире Федотове, который сейчас возглавляет ЦСКА. Армейцы на своём поле обыграли «Зенит» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (1:0).
«Федотов – отличный тренер и мотиватор. Он всегда умел достучаться до каждого игрока, объяснить требования, настроить на победу. Всегда стремился только к победам. Оказавшись в ЦСКА, когда у него есть топовый подбор игроков, он раскрылся ещё больше. Не удивлён, что они так хорошо сейчас идут. Нам удалось чуть-чуть поговорить во время нашего матча. Перекинулись парой слов. Но, несмотря на все приятные воспоминания, надеюсь, в следующих матчах мы будем побеждать», — приводит слова Родригао Metaratings.
Родригао играл под руководством Владимира Федотова в «Сочи».
- 13 апреля 2023
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