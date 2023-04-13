Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родригао: Федотов — отличный тренер и мотиватор, всегда стремился только к победам

Родригао: Федотов — отличный тренер и мотиватор, всегда стремился только к победам
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о своём бывшем тренере Владимире Федотове, который сейчас возглавляет ЦСКА. Армейцы на своём поле обыграли «Зенит» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (1:0).

«Федотов – отличный тренер и мотиватор. Он всегда умел достучаться до каждого игрока, объяснить требования, настроить на победу. Всегда стремился только к победам. Оказавшись в ЦСКА, когда у него есть топовый подбор игроков, он раскрылся ещё больше. Не удивлён, что они так хорошо сейчас идут. Нам удалось чуть-чуть поговорить во время нашего матча. Перекинулись парой слов. Но, несмотря на все приятные воспоминания, надеюсь, в следующих матчах мы будем побеждать», — приводит слова Родригао Metaratings.

Родригао играл под руководством Владимира Федотова в «Сочи».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Родригао: Сергей Семак — лучший тренер России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023