Родригао: Федотов — отличный тренер и мотиватор, всегда стремился только к победам

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао высказался о своём бывшем тренере Владимире Федотове, который сейчас возглавляет ЦСКА. Армейцы на своём поле обыграли «Зенит» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (1:0).

«Федотов – отличный тренер и мотиватор. Он всегда умел достучаться до каждого игрока, объяснить требования, настроить на победу. Всегда стремился только к победам. Оказавшись в ЦСКА, когда у него есть топовый подбор игроков, он раскрылся ещё больше. Не удивлён, что они так хорошо сейчас идут. Нам удалось чуть-чуть поговорить во время нашего матча. Перекинулись парой слов. Но, несмотря на все приятные воспоминания, надеюсь, в следующих матчах мы будем побеждать», — приводит слова Родригао Metaratings.

Родригао играл под руководством Владимира Федотова в «Сочи».