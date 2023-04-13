Родригао — о Малкоме: у него есть все данные, чтобы заиграть в любом клубе мира
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао прокомментировал слова нападающего Малкома о возможном уходе из клуба ради игры в Лиге чемпионов.
«Может ли Малком заиграть в топ-клубе? Уверен, у него есть все данные для того, чтобы продолжить карьеру в любом клубе мира. Всем нам грустно, что «Зенит» сейчас не может играть в Лиге чемпионов. Это спортивное разочарование для всех нас. Но при этом повторюсь, что Малком готов к игре на любом уровне», — приводит слова Родригао Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком провёл 22 матча в составе «Зенита», забил в них 16 голов и стал автором шести результативных передач. Также на его счету два гола в пяти встречах Фонбет Кубка России.
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