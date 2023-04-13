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Ребров назвал свои главные игровые ошибки за всю карьеру

Ребров назвал свои главные игровые ошибки за всю карьеру
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Технический координатор «Спартака», экс-голкипер клуба Артём Ребров рассказал о своих главных игровых ошибках за всю карьеру игрока.

«Ох, непросто вспоминать. Это был 2017 год, выездной матч с «Зенитом». Счёт уже 1:4, Кришито делал подачу, мяч тоже срезался. Моя ошибка была в том, что пытался поймать. Дальше понял, что если поймаю, то залечу с мячом в ворота. И попытался выбить! В итоге принял решение ни туда ни сюда – просто закинул сам себе. Летел в самолёте и прокручивал этот момент. Сложно было поверить, что такое пропустил.

После того гола впервые гадости писали не только мне, но и семье – жене, сестре. Мы очень переживали из-за этого. Кстати, как ни странно, я вообще не смотрю свои игры. Ни ошибки, ни сейвы. Не знаю, не хочется. Неинтересно, что ли. Надеюсь, момент придёт, но пока не пришёл. Да и что их смотреть, если в деталях и так всё помню», — цитирует Реброва Sports.ru.

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