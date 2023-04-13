Новым тренером «Аль-Насра» стал хорват Динко Иличич

Новым тренером «Аль-Насра» стал хорватский специалист Динко Иличич, который ранее работал с молодёжной командой саудовского клуба.

Сегодня, 13 апреля, «Аль-Наср» объявил о расставании с французским тренером Руди Гарсией. Сообщалось, что у тренера был конфликт с форвардом Криштиану Роналду, а также с другими игроками клуба. Португалец выражал недовольство работой тренера и стилем игры команды.

Ранее стало известно, что руководство аравийцев готово назначить на пост главного тренера Жозе Моуринью.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идёт на втором месте, имея 53 очка в активе. Команда отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла. Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хиляль», который находится на четвёртом месте в чемпионате.