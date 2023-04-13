Новым тренером «Аль-Насра» стал хорват Динко Иличич

Новым тренером «Аль-Насра» стал хорватский специалист Динко Иличич, который ранее работал с молодёжной командой саудовского клуба.
Сегодня, 13 апреля, «Аль-Наср» объявил о расставании с французским тренером Руди Гарсией. Сообщалось, что у тренера был конфликт с форвардом Криштиану Роналду, а также с другими игроками клуба. Португалец выражал недовольство работой тренера и стилем игры команды.
Ранее стало известно, что руководство аравийцев готово назначить на пост главного тренера Жозе Моуринью.
В текущем чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идёт на втором месте, имея 53 очка в активе. Команда отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла. Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хиляль», который находится на четвёртом месте в чемпионате.
- 13 апреля 2023
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
16:54
-
16:47
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:18
-
16:07