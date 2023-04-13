ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Соболева и не назначил пенальти в матче с «Динамо»
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Главный арбитр матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Сергей Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение, а также неверно не назначил пенальти в ворота бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.
Форвард на 77‑й минуте получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Комиссия единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать жёлтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую жёлтую карточку и удалить нападающего с поля.
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