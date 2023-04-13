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Источник: Черышев не собирается возвращаться в Россию

Источник: Черышев не собирается возвращаться в Россию
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Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев не планирует переходить в российские клубы, сообщает Sport24 со ссылкой на слова источника.

«Россиянин доволен командой и городом. Ему комфортно в Серии Б, он не собирается покидать «Венецию». Несмотря на травмы, клуб не разрывает контракт с полузащитником. Сам Денис не рассматривает уход из команды», — рассказал источник.

Черышев присоединился к итальянской команде летом 2022 года. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

«Венеция» занимает 14-е место в турнирной таблице, заработав 36 очков в 32 матчах.

Российский полузащитник до перехода в «Венецию» на протяжении всей карьеры играл за клубы из Испании. Черышев имеет опыт выступлений за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». Футболист никогда не играл за российские клубы.

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