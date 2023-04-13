Карсаков: очень надеюсь, что «Торпедо» будет играть в стыковых матчах и останется в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от расположения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Самое худшее турнирное положение сейчас у «Торпедо» и «Химок». Но я очень надеюсь, что «Торпедо» будет играть в стыковых матчах и останется в РПЛ. Хотя у них впереди очень тяжёлые игры. Трудно сказать, кто в итоге будет играть переходные матчи, но надеюсь, что это будет московская команда», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

В зоне стыковых матчей находятся «Пари Нижний Новгород» (19) и «Факел» (17), проигравший в последнем туре «Торпедо» со счётом 2:0. В зоне вылета расположились «Химки» (13) и «Торпедо» (13).

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды: