Карсаков: очень надеюсь, что «Торпедо» будет играть в стыковых матчах и останется в РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от расположения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Самое худшее турнирное положение сейчас у «Торпедо» и «Химок». Но я очень надеюсь, что «Торпедо» будет играть в стыковых матчах и останется в РПЛ. Хотя у них впереди очень тяжёлые игры. Трудно сказать, кто в итоге будет играть переходные матчи, но надеюсь, что это будет московская команда», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
В зоне стыковых матчей находятся «Пари Нижний Новгород» (19) и «Факел» (17), проигравший в последнем туре «Торпедо» со счётом 2:0. В зоне вылета расположились «Химки» (13) и «Торпедо» (13).
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