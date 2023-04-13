ЭСК: Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Главный арбитр матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» Алексей Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых на 15-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Та встреча завершилась со счётом 0:0 и запомнилась эффектными спасениями голкипера грозненцев Гиорги Шелии.
Контакт со стороны полузащитника московского клуба Романа Зобнина с ногой игрока Андрея Семёнова в собственной штрафной площади являлся наказуемым из-за того, что Зобнин совершил интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился ещё в игре в пределах поля. Арбитру надо было классифицировать действия защитника как фол по неосторожности и назначить пенальти.
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