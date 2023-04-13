Масалитин: «Торпедо» и «Химки» заслуживают вылета из РПЛ — там творится что-то непонятное

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался насчёт аутсайдеров Российской Премьер-Лиги.
«Жаль «Факел»: команда играет очень хорошо, создаёт моменты, но не забивает. Если говорить о прямом вылете в Первую лигу, то его больше всех заслуживают «Торпедо» и «Химки» — в этих клубах творится что-то непонятное. «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов» претендуют на стыковые матчи. Эти пять клубов будут бороться за сохранение места в РПЛ», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
На данный момент на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России располагается московский «Локомотив» (25 очков), а на 12-й — «Крылья Советов» (24).
В зоне стыковых матчей находятся «Пари Нижний Новгород» (19) и «Факел» (17). В зоне вылета расположились «Химки» (13) и «Торпедо» (13).
- 13 апреля 2023
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