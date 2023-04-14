Глушенков: голы Дзюбы говорят не об уровне чемпионата, а о том, что Артём в порядке

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков высказался о новом партнёре по команде нападающем Артёме Дзюбе.

«Он был и остаётся хорошим футболистом. Меня удивляла критика в адрес Артёма за то, что он не забивал на сборах. Всем, кто спрашивал меня про Дзюбу, я отвечал: «Подождите». Во-первых, человек долго не играл в футбол. Во-вторых — приехал в новую команду. Ему нужно было дать время, чтобы набрать форму. Вот и результат. То, что Артём забил шесть в пяти матчах, говорит не об уровне чемпионата, а о том, что он в порядке», — приводит слова Глушенкова Sport24.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Он провёл в составе команды пять матчей в Российской Премьер-Лиге, забил в них шесть мячей и отдал одну голевую передачу.