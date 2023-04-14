Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы, турнирная сетка

Завершились первые матчи четвертьфинала Лиги Европы сезона-2022/2023.
«Фейеноорд» на своём поле минимально переиграл «Рому». Единственный гол в матче на 53-й минуте забил полузащитник хозяев Матс Виффер. На 43-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.
«Ювентус» на родном стадионе также минимально обыграл «Спортинг» благодаря голу защитника Федерико Гатти на 73-й минуте встречи.
«Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Севильей». Сначала австрийский полузащитник хозяев Марсель Забитцер оформил дубль, затем защитники Тирелл Маласиа и Гарри Магуайр забили по мячу в свои ворота и свели матч к ничьей.
«Байер» дома не смог переиграть бельгийский «Юнион» – 1:1. На 51-й минуте Бонифасе вывел «Юнион» вперёд, на 82-й минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц сравнял счёт.
Напомним, в полуфинале Лиги Европы победитель пары «Ювентус» — «Спортинг» встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Севилья», а сильнейший в противостоянии «Фейеноорд» — «Рома» сыграет с победителем пары «Байер» — «Юнион».
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