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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы, турнирная сетка

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы, турнирная сетка
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Завершились первые матчи четвертьфинала Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Фейеноорд» на своём поле минимально переиграл «Рому». Единственный гол в матче на 53-й минуте забил полузащитник хозяев Матс Виффер. На 43-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Рома
Рим, Италия
1:0 Виффер – 53'

«Ювентус» на родном стадионе также минимально обыграл «Спортинг» благодаря голу защитника Федерико Гатти на 73-й минуте встречи.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Гатти – 73'

«Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Севильей». Сначала австрийский полузащитник хозяев Марсель Забитцер оформил дубль, затем защитники Тирелл Маласиа и Гарри Магуайр забили по мячу в свои ворота и свели матч к ничьей.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Забитцер – 14'   2:0 Забитцер – 21'   2:1 Маласиа – 84'   2:2 Магуайр – 90+3'

«Байер» дома не смог переиграть бельгийский «Юнион» – 1:1. На 51-й минуте Бонифасе вывел «Юнион» вперёд, на 82-й минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц сравнял счёт.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Бонифас – 51'   1:1 Вирц – 82'

Напомним, в полуфинале Лиги Европы победитель пары «Ювентус» — «Спортинг» встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Севилья», а сильнейший в противостоянии «Фейеноорд» — «Рома» сыграет с победителем пары «Байер» — «Юнион».

Вы можете ознакомиться с сеткой турнира.

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